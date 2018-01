O professor Nicholas Negroponte, que está à frente da associação sem fins lucrativos Um Laptop por Criança (OLPC, na sigla em inglês), respondeu às críticas da Intel ao seu projeto, em entrevista ao programa argentino de televisão Dominio Digital. O vídeo (acima), em inglês com tradução para o espanhol, também está no YouTube.

“A Intel comete um grande erro ao nos criticar, pois somos uma iniciativa humanitária, e não é muito inteligente nos criticar”, afirmou Negroponte, que em 2005 anunciou a proposta do laptop de US$ 100. “Não competimos com eles.” O objetivo do OLPC é levar computadores portáteis de baixo custo para estudantes de países em desenvolvimento. A Intel anunciou seu próprio computador para esse público, chamado Classmate PC.

“A Intel nos copiou”, disse o professor, co-fundador do Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e autor do best-seller mundial A Vida Digital. “O que é fantástico, porque as crianças terão mais de uma oportunidade.” O Classmate PC deve custar US$ 400 no lançamento, previsto para março de 2007, e o XO, laptop do OLPC, cerca de US$ 150.

“Eles dizem que estão interessados no próximo bilhão de usuários”, apontou Negroponte. “Eu estou interessado no último bilhão de usuários. Os projetos são complementares, podemos seguir juntos.” Existem hoje cerca de 1 bilhão de usuários de internet no mundo.