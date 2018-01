O economista Eduardo Giannetti da Fonseca (foto), professor do IBMEC São Paulo, classificou como “recuperação cíclica” o crescimento verificado este ano pela economia brasileira, comparando-o ao que houve em 1995, 2000 e 2004. “Chegamos ao limite do crescimento”, disse Giannetti, que participou ontem (3/10) do evento Futurecom. “O nível de crescimento da demanda é muito maior que o de oferta.”

Apesar disso, ele não prevê uma desaceleração como houve depois de 2004. O economista acredita que a economia do País terá uma expansão de 4% a 4,5% ao ano, a não ser que haja um apagão de infra-estrutura ou algum acontecimento que leve o Banco Central a uma alta maior de juros. “Corremos o risco de um apagão, infelizmente.”