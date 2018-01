Valdecir Becker, professor da Universidade Metodista, escreve em seu blog sobre “Quem tem medo da interatividade“:

“Nos últimos anos a TV tem perdido muita audiência. E nada indica mudança nessa tendência. Em um mundo onde tudo muda com extrema rapidez, a única exceção é a TV. Até o cinema já se adaptou a novos paradigmas, com captação digital, filmes para celulares, séries oferecidas gratuitamente na web. Nesse contexto, não é exagero afirmar que a interatividade pode ser uma das poucas alternativas de subsistência de um modelo de televisão parecido com o atual, onde o monopólio da geração de conteúdo pode ser mantido. Em todos os outros cenários, esse monopólio é quebrado. Isso é bom ou ruim?”