Alvo da Operação Persona, a Cisco é “líder absoluta” nos mercados brasileiros de roteadores e switches, segundo Vinícius Caetano, analista de telecomunicações da consultoria IDC. Ela tem mais de 50% de participação em cada um deles. Os roteadores são equipamentos que determinam o caminho que as informações devem fazer para chegar ao seu destino, numa rede de dados. Eles tornam possível, por exemplo, o funcionamento da internet. Os switches conectam os diversos segmentos de uma rede local.

No primeiro semestre, o mercado brasileiro de roteadores movimentou US$ 105 milhões, segundo a última estimativa da IDC. O número não inclui as máquinas de grande porte compradas pelas operadoras de telecomunicações, para as suas redes de longa distância. A consultoria não fechou ainda os números para o mercado de switches, que devem estar prontos na semana que vem.

Os principais concorrentes da Cisco são as americanas Juniper e 3Com e a chinesa Huawei, que tem uma participação na 3Com. No mercado de switches, a empresa enfrenta mais competidores, como a Alcatel-Lucent e a Enterasys. A Juniper e a Huawei preferiram não comentar nem mesmo o mercado, depois do que aconteceu esta semana com a Cisco.

Mais informações no Estado de hoje, 19/10 (“Companhia tem mais de 50% do mercado“, para assinantes, p. B6).