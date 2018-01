A indústria de computadores se prepara para uma queda nas vendas este ano, aqui e em todo o mundo. Entretanto, os netbooks, micros portáteis menores e de baixo custo, devem vender mais. E por dois motivos. Primeiro, por serem um tipo de produto razoavelmente novo, com vendas relativamente modestas no ano passado. Depois, pelo preço reduzido e pela portabilidade, que atraem quem já tem outro computador.

A Positivo Informática foi pioneira no País, com o lançamento da linha Mobo em maio de 2008. Ontem (29/1), a taiwanesa Asus, a primeira no mundo a apostar comercialmente nos netbooks, anunciou a fabricação local de dois modelos do seu Eee PC (foto). A montagem dos micros foi terceirizada para a Visum, de Curitiba. A Dell planeja lançar um modelo no País nas próximas semanas e a HP, dois modelos, provavelmente em abril. A Itautec espera entrar nesse mercado até o fim do trimestre e outras fabricantes também preparam lançamentos no Brasil.

“Muitas famílias das classes B, C e D já têm desktops (computadores de mesa)”, afirmou John Chen, gerente-geral da Asus no Brasil. “Acreditamos fortemente que o Eee PC pode ser o primeiro laptop para eles.” Segundo o executivo, que chegou há 10 meses ao País para iniciar a operação local da Asus, a crise pode ajudar o crescimento dos netbooks, num momento em que pessoas e empresas buscam máquinas mais baratas.

Mais informações no Estado de hoje (“Mais baratos, netbooks ganham mercado com a crise“, p. B17).