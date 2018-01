O MySpace, que pertence à News Corp., do magnata australiano Rupert Murdoch, é o maior serviço de rede social da internet. Globalmente, tem 110 milhões de visitantes únicos por mês e, nos Estados Unidos, é o terceiro site em audiência, depois do Google e do Yahoo! No Brasil, a presença dele ainda é pequena. Segundo a ComScore, teve 306 mil visitantes únicos no País em outubro, comparados a 11,623 milhões do Orkut, que pertence ao Google.

Mas a meta da empresa é mudar essa situação. “Passamos de 300 mil usuários brasileiros para 1 milhão, depois do lançamento da versão em português”, afirmou ontem (14/12) Emerson Calegaretti, diretor-geral do MySpace Brasil, durante o anúncio oficial da entrada da empresa no País. O lançamento em beta (para testes) da versão em português aconteceu no fim de outubro.

Antes de ser contratado pelo MySpace, Calegaretti foi o primeiro funcionário do Google no Brasil. Ele alfinetou seu antigo patrão ontem, ao destacar a preocupação do MySpace com a segurança: “Vamos colaborar ativamente com as autoridades. Não é desculpa sermos uma empresa americana.” As autoridades brasileiras enfrentaram dificuldades em obter informações sobre usuários do Orkut para a apuração de crimes virtuais. O Google chegou a argumentar que isso acontecia por ser uma empresa com sede nos Estados Unidos.

O MySpace planeja enfrentar o Google com música e vídeos. Existem 55 mil bandas e 221 cineastas brasileiros que divulgam seus trabalhos em páginas criadas no site. Na quarta-feira que vem, o MySpace vai promover em São Paulo um show da banda NX Zero. A apresentação, gratuita e exclusiva para os usuários do site, é chamada de Secret Show pelo MySpace. O local será divulgado somente na segunda-feira.

Mais informações no Estado de hoje (“MySpace enfrenta liderança do Orkut com música e vídeos“, p. B21).