A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa, na sigla em inglês) produziu um vídeo em alta definição em que a Terra surge no horizonte da Lua. As imagens foram filmada pela sonda japonesa Selene, que orbita o satélite. Existe uma amostra no YouTube, sem alta definição. A segunda parte do vídeo mostra a Terra se pôr.

Via Pink Tentacle (em inglês).