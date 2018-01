O Google lançou oficialmente ontem seu navegador de internet, o Chrome. Com o novo produto, a empresa, mais conhecida por seu site de buscas, entra em uma área que é o coração da operação de sua grande rival, a Microsoft. Com o Internet Explorer, a Microsoft domina 73% desse mercado no mundo.

Mas a meta do Google não é só tirar mercado da rival em navegadores. A empresa quer tornar o uso de serviços prestados via internet tão fácil quanto programas instalados no computador. O Google já tem, por exemplo, serviços na internet para substituir a suíte de aplicativos Office, da Microsoft. Chamada Google Docs, ela inclui processador de textos, planilha eletrônica e apresentações. Com o Chrome, a experiência de usá-las se torna ainda mais próxima da de usar o Office.

“O Chrome é uma plataforma para rodar aplicativos da web”, afirmou Felix Ximenes, diretor de comunicação do Google Brasil. A empresa qualificou o Chrome como estável, rápido, robusto e confiável, adjetivos normalmente mais usados para sistemas operacionais.

