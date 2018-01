Ainda esta semana, a Telefônica planeja apresentar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) seu plano para garantir a retomada das vendas do Speedy, seu serviço de banda larga. Na segunda-feira, a agência paralisou as vendas por causa de várias panes recentes e exigiu que a empresa apresentasse um plano. O presidente da operadora, Antonio Carlos Valente (foto), visitou ontem (24/6) o presidente da Anatel, embaixador Ronaldo Sardenberg, e o ministro das Comunicações, Hélio Costa, em Brasília. “Falamos que não vamos entrar com nenhum tipo de recurso, nem administrativo nem judicial, e que vamos acelerar os investimentos”, disse Valente ao Estado, por telefone. A seguir, trechos da entrevista:

Por que o senhor está em Brasília?

Eu conversei com o embaixador e com o ministro. Eles esperam que a gente apresente o nosso plano, o que nós provavelmente vamos fazer até o final desta semana. Teremos uma atuação bem forte para garantir esse crescimento de tráfego que está acontecendo, com essas aplicações novas que estão surgindo todos os dias.

Como o senhor vê a interpretação da Anatel de que a rede está sobrecarregada?

O que eu posso dizer é que vamos fazer um investimento em todos os segmentos da rede. Vamos atuar de maneira bem forte para garantir todo esse crescimento, que não é só da nossa rede. É da rede dos outros também, que despejam tráfego em cima da rede da Telefônica.

Quanto a Telefônica está perdendo em vendas?

Isso não é relevante para a gente. Nossa preocupação era com outros atores que poderiam ser afetados. Nossa preocupação é não prejudicar ninguém que dependa da gente e apresentar um plano que seja consistente, que seja rápido, para que não exista nenhum problema. Entretanto, neste período de implementação, vamos mexer muito na rede e pode acontecer alguma coisa. Mas vamos fazer o máximo para que nada aconteça.

Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr

Mais informações no Estado de hoje (“Telefônica quer apresentar plano esta semana“, p. B18).