Chega às lojas amanhã (30/1) o Windows Vista, nova versão do sistema operacional da Microsoft. Computadores com a versão anterior, o Windows XP, continuam no mercado. Devem ser vendidos entre 10 milhões e 11 milhões de computadores no Brasil este ano. Segundo Alexandre Leite, gerente geral da Divisão Windows Client da Microsoft Brasil, a maioria deles deve vir com o Vista.

A base total de computadores no País está em cerca de 30 milhões. No fim do ano, deve alcançar entre 35 milhões e 37 milhões. Esta diferença, de 5 milhões a 7 milhões, corresponde ao potencial de mercado do Vista no Brasil em 2007.