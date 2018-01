O Google Docs, concorrente do gigante da busca ao Office, da Microsoft, agora permite fazer apresentações, como o PowerPoint. O serviço via web também funciona como editor de textos e planilha eletrônica. O Henrique Martin, do blog Zumo, escreveu:

“Pelo que pude perceber, o programa não salva as apresentações no desktop em formato .PPT, padrão do PowerPoint, mas sim como uma pasta HTML zipada (a idéia é compartilhar mesmo pela web, pelo visto). Pelo menos é possível fazer upload de arquivos .PPT ou .PPS (até Office 2003). É mais um passo do Google para desafiar a Microsoft, bom para uma concorrência razoavelmente saudável na área dos pacotes de produtividade.”