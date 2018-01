Nova York tem o acesso público de internet mais caro, segundo um levantamento da revista Wired. Usar computadores em um internet café por lá sai por us$ 12,80 a hora. As cidades mais baratas foram Lima, no Peru, e La Paz, na Bolívia, com US$ 0,38 a hora. No Rio de Janeiro, o preço encontrado pela revista foi de US$ 3,71 a hora. O acesso no Brasil é mais caro que em algumas cidades de países ricos, como Tóquio, no Japão, onde a hora sai por US$ 3,41.