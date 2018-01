O ministro das Comunicações, Hélio Costa (foto), acha caro o minuto do celular pré-pago. “Tem de baixar o preço”, disse o ministro, que, com duas horas de atraso, participou na noite da segunda-feira (1/10) da abertura do evento Futurecom. “Convido as operadoras celulares a se reunirem com o ministério e a direção da Anatel.” Ele disse que as empresas cobram US$ 0,50 por minuto, o que inibe o uso do aparelho. Costa sugeriu a redução da taxa de interconexão, que é paga por uma operadora de telefonia quando ela usa a estrutura de outra para completar a ligação, a ampliação para um ano do prazo de validade dos créditos pré-pagos e a retomada do Ruralcel, telefone para áreas rurais.

“O minuto do pré-pago é cinco vezes mais caro que o pós-pago”, disse Costa, que admite até uma redução de impostos. A proposta, no entanto, é diminuir o ICMS, um imposto estadual. Ele disse que vai se reunir com governadores e secretários estaduais da Fazenda para tratar do assunto. O presidente da Claro, João Cox, considera positivo reduzir impostos, mas discorda de que há uma diferença tão grande entre o preço do pré-pago e do pós-pago. “Na Claro, o valor médio do minuto do pré-pago é menor que R$ 0,50, e não US$ 0,50”, disse Cox. “Temos tarifas muito similares de pré e pós-pago.”

A proposta de Hélio Costa pode refletir uma queda de braço entre operadoras fixas e móveis. O presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Pereira de Araujo, vê “oportunismo” na proposta de revisar a tarifa de interconexão de redes. “Podemos discutir tarifa, cobertura e retorno de investimento. Tudo pode ser discutido”, afirmou o executivo. “Mas não queremos oportunismo nessa hora. As fixas estão querendo diminuir a interconexão”, disse Araujo, que enxerga um “movimento de bastidores” das fixas nas propostas de reduzir a remuneração das redes das celulares e retomar o Ruralcel. As fixas teriam proposto reduzir a interconexão paga às celulares para financiar o telefone rural. “É um golpe”, afirmou.

