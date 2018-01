O site Twitter convida as pessoas a responderem uma única pergunta “O que você está fazendo?”, pelo celular, serviço de mensagens instantâneas ou no próprio site. O Twittervision mostra no Google Maps onde estão as pessoas, com suas respectivas respostas. Como escreveu o jornalista Sergio Kulpas, no blog O Estilete, é “uma boa representação da idéia de ‘aldeia global'”.