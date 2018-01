A revista Economist resenha o livro Physics of the future: how science will shape human destiny and our daily lives by the year 2100 (Física do futuro: como a ciência orientará o destino humano e nossas vidas cotidianas até o ano 2100), do físico Michio Kaku (foto), professor do City College de Nova York. Para escrever o livro, ele conversou com cerca de 300 cientistas, incluindo uma dúzia de prêmios Nobel.

A revista enumera as previsões de Kaku para este século:

“A telecinesia será lugar-comum, com aparelhos controlados por scanners cerebrais; sensores microscópicos vão monitorar continuamente as células, a procura de sinais de perigo, aumentando a duração da vida humana; lentes de contato conectadas à internet vão oferecer informações sobre qualquer coisa e qualquer um à vista, permitindo onisciência sob demanda.”

Segundo a Economist, o físico pode ter sido cuidadoso demais nas suas previsões. Em outro texto, a revista trata do documentário Transcendent man (Homem transcendente), sobre as ideias do inventor e futurista Ray Kurzweil, que prevê que a inteligência artificial ultrapassará a humana em 2029.

Foto: Cardsplayer4life/Wikimedia Commons

