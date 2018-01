A TV digital estréia na cidade de São Paulo em 2 de dezembro. A mudança será maior do que foi a passagem do preto e branco para as cores. A transição tem deixado muitas dúvidas na cabeça dos telespectadores. Abaixo, um resumo com alguns dos pontos principais:

Transição: O sinal analógico continua a ser transmitido pelo menos até 2016. Não é preciso sair correndo para comprar um conversor ou trocar a televisão. O sinal digital será transmitido em canais diferentes. Seu televisor não vai deixar de receber o sinal só porque é antigo.

TV paga: Para quem assina a TV paga, não muda nada no dia 2 de dezembro. As empresas de televisão por assinatura vão oferecer canais em alta definição e decodificadores novos para seus clientes. Quem tem TV paga não é obrigado a comprar um conversor de TV aberta. Cada empresa definirá seu cronograma para a alta definição.

Conversor: É um equipamento que recebe o sinal digital e o converte para analógico, permitindo que ele seja visto nos televisores atuais. Alguns modelos de plasma e tela de cristal líquido estão preparados para a alta definição, imagem com qualidade melhor que vai chegar com a digitalização. Mesmo esses precisam de um receptor para sintonizar os canais digitais. Empresas como a LG e a Samsung vão vender televisores de alta definição com o receptor integrado.

Na foto, um aparelho com receptor integrado da Samsung.