Robert J. Shiller, professor de Economia da Yale University, lançou o livro Exuberância Irracional (editado no Brasil pela Makron Books) em março de 2000, alertando para a bolha no mercado acionário americano. No mês seguinte, a bolha estourou.

Atualmente, Schiller identifica três ameaças ao bom momento que vive a economia mundial: o movimento especulativo em bolsas de países emergentes, o superaquecimento do mercado imobiliário em várias partes do mundo e a alta dos preços do petróleo. Apesar de identificar um movimento especulativo na bolsa brasileira, ele vê mais estabilidade no País que na China e na Índia. Ele participa do evento “Semana de Yale no Brasil“.

Em entrevista por telefone, Shiller disse:

“Não sei se estou tão otimista agora quanto há um ou dois anos. Porque existem sinais de superaquecimento na Índia e na China, e pode haver uma correção. Não estou tão entusiasmado em relação a eles. Eu suponho que haja menos problema no Brasil. Tenho impressão de que existe mais estabilidade.”

