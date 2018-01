A Unicel, que tem licença para operar telefonia móvel na região metropolitana de São Paulo, conseguiu um acionista internacional. O acionista é a Hits Telecom, dona da Qanawat, operadora móvel da Arábia Saudita, e que também tem empresas na África. A Unicel não quis informar quanto o novo sócio pagou por 49% de suas ações. Segundo o site Telecom Online, foram US$ 62 milhões e o acordo inclui a opção de elevar a participação para 75% em três anos.

De acordo com a Unicel, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) irá receber, nos próximos dias, um pedido de aprovação da entrada do novo acionista. O executivo José Roberto Melo, que detém 51% da Unicel, continuará na presidência. Ele apontou, em comunicado, que o valor do aporte é “o necessário e o suficiente para dar tranqüilidade e assegurar o pleno cumprimento das metas estabelecidas pela empresa”.

Mais informações no Estado de hoje, 29/5 (“Unicel consegue acionista internacional“, p. B20).