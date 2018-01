A Oi comprou 3% da Portugal Telecom (PT), segundo informou ontem a operadora portuguesa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), autoridade do mercado acionário português. Segundo o comunicado, a Telemar Norte Leste (Oi) firmou um contrato com o Barclays Bank, em que a instituição financeira britânica assume a obrigação de transmitir, até 4 de abril deste ano, “um lote composto por um máximo de 26.895.360 ações ordinárias, representativas de 3% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da PT”.

A compra de uma participação de até 10% na PT está prevista no acordo assinado entre o grupo português e os controladores da Oi, pelo qual a PT comprou uma participação no bloco de controle da operadora brasileira.

A PT terá uma participação mínima de 22,38% na empresa, pagando por isso R$ 8,321 bilhões, segundo fato relevante divulgado pela Oi em janeiro. No mês passado, a Oi definiu os detalhes de um aumento de capital de R$ 12 bilhões, também previsto pelo acordo com os portugueses.

No ano passado, o presidente da PT, Zeinal Bava, afirmou que a Oi seria “bem-vinda” como acionista da empresa portuguesa. Atualmente, o principal acionista da PT é a Capital Research and Management, com 10,09%, seguida do Grupo Espírito Santo, com 10,03%.

No Estado de hoje (“Oi compra 3% da Portugal Telecom“, p. B14).

Siga este blog no Twitter: @rcruz