A Joy Street (foto) desenvolveu a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação (OJE), uma gincana virtual para alunos de escolas públicas e privadas. A empresa nasceu como um consórcio de três companhias especializadas em jogos do Porto Digital: Jynx Playware, Manifesto Games e Meantime.

A OJE surgiu de uma demanda da Secretaria de Educação de Pernambuco, que procurava uma ferramenta para melhorar os indicadores das escolas da rede estadual. A primeira edição da competição foi em 2008, com 20 escolas do Recife e, atualmente, ela ocorre também nas redes estaduais do Rio de Janeiro e do Acre. O jogo já é usado por mais de 100 mil alunos e professores.

A Joy Street espera ampliar seu público para 1 milhão de estudantes este ano. “Também temos conversas em outros países”, diz Fred Vasconcelos, presidente da Joy Street. Atualmente, ele negocia com fundos um investimento na empresa. “Para ganhar escala, precisamos de um recurso maior”, diz o empreendedor. “Estamos sendo muito assediados por bons investidores, que oferecem dinheiro inteligente e conectado.”

Pioneiro dos games no Recife, Vasconcelos também é presidente da Jynx. “Minha primeira empresa começou oito meses antes da criação do Porto Digital”, diz ele. “Fui signatário do projeto.” Quando a Jynx foi criada, no começo de 2000, tinha cinco sócios. “Nós gostávamos de jogar, e havia uma oportunidade. Era a época da bolha, e eu trabalhei num plano de negócios.”

O primeiro jogo da Jynx, que se chamava FutSim, chegou a ter 10 mil usuários na fase de testes, mas acabou não conseguindo alcançar o resultado esperado. Lançado em 2003, era um Massively Multiplayer Online Game (MMOG), em que várias pessoas competiam como técnicos de seus times virtuais de futebol.

“O problema é que, quando o jogo foi lançado, a base de usuários de internet no Brasil era ainda de 11 milhões”, aponta Vasconcelos. Hoje, o País tem cerca de 80 milhões.

Depois disso, a Jynx passou a apostar no mercado de advergames, jogos desenvolvidos para empresas para promover produtos. “Fizemos o primeiro advergame do Brasil, que se chamava Ligue-Ligue, para a Brasil Telecom”, disse o presidente da Jynx. O Ligue-Ligue era um bicho virtual, como o tamagotchi. A operadora Brasil Telecom não existe mais, tendo sido absorvida pela Oi.

