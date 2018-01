Ontem, as ações ordinárias (com direito a voto) da Brasil Telecom subiram 8,79% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), devido a especulações de que ela possa seguir a Telemar e anunciar um plano de reestruturação societária, com migração para o Novo Mercado.

Maior operadora de telecomunicações do País, a Telemar está para marcar assembléia de acionistas para tratar sobre o assunto. Ela também aguarda a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para a operação.

O controle da operadora passaria a ser pulverizado e todas as ações teriam direito a voto. Atualmente, mudanças no controle precisam ser aprovadas pela agência e existem legais restrições a que o mesmo acionista esteja no controle de duas concessionárias.

Mais informações no Estado de hoje (“Telemar mais perto de mudança de controle“, p. B14).