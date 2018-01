O governo brasileiro quer incentivar a produção de telas pequenas no País, para serem usadas em modelos menores de TV digital e em projetos como o de laptops de baixo custo para estudantes. “Temos que ser ousados”, afirmou o diretor de Política Tecnológica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Manuel Fernando Lousada Soares, que participou ontem da 13ª edição do evento InfoDisplay, no Centro de Pesquisas Renato Archer (Cenpra), em Campinas.

Ele destacou que a indústria internacional está voltada para telas grandes, o que pode abrir uma oportunidade para o País. “Podemos seguir a mesma lógica da indústria automobilística, onde o Brasil se tornou um pólo de produção de carros menores.”

A difusão dos computadores de telas planas, com tecnologias de plasma ou cristal líquido, terá um impacto ruim na balança comercial dos eletrônicos. O Brasil tem duas fábricas de tubos de raios catódicos, usados na geração anterior de televisores. Nenhuma de telas de cristal líquido ou plasma.

Nos próximos anos, a tecnologia deve perder espaço. Em 2005, já foram vendidos, em todo o mundo, mas televisores de cristal líquido e plasma que de tubo. Os televisores convencionais têm um índice de mais de 60% de nacionalização no Brasil, enquanto que, no cristal líquido, este índice fica entre 15% e 20%.