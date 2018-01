A primeira pergunta que mais fazem a ele é por que o Orkut faz tanto sucesso no Brasil. A segunda é se seus pais o batizaram em homenagem ao site. É claro que é brincadeira. Ele criou o site de relacionamentos que leva o seu nome. Aos 32 anos, o engenheiro de software Orkut Buyukkokten (foto), de origem turca, vive dias de astro pop no Brasil. “Sou reconhecido na rua”, disse ontem (3/4), em São Paulo, o gerente de produtos do Google. “Às vezes as pessoas ficam olhando. No geral, são bastante gentis e educadas.”

O tratamento que ele recebe aqui não é o mesmo que tem nos Estados Unidos. O Brasil é maioria no Orkut, com 56% dos 43 milhões de usuários. Nos EUA, serviços como MySpace, da News Corp., e Facebook são mais populares. “O Orkut tem uma presença mais internacional”, apontou Buyukkokten, que pelo menos se veste como astro pop. Ontem, usava um terno branco brilhante e sapatos claros de camurça. Na semana passada, que passou no Rio de Janeiro, desfilou uma coleção de camisas com cores extravagantes.

Buyukkokten criou o site em 2001, quando era somente um engenheiro do Google, nos 20% do tempo que a empresa de internet permite que os seus funcionários se dediquem a projetos pessoais. “Pesquiso redes sociais desde que era um estudante em Stanford.” Ele percebeu como, na universidade, era difícil de fazer amigos. Era preciso ser apresentado por outra pessoa para se aproximar de alguém. Se tentasse falar com uma garota na cafeteria, ela pensaria que era assédio. Se tentasse falar com um rapaz, pensaria que ele era gay. “Com um site de relacionamentos, fica mais fácil, porque as pessoas podem ver se têm interesses e amigos em comum.”

