Brad DeLong (foto), da Universidade da Califórnia em Berkeley, recomenda hoje em seu blog uma entrevista radiofônica de Thomas Ricks, autor do livro Fiasco: The American Military Adventure in Iraq. Além de texto, o site de DeLong tem cometários em vídeo e áudio.

DeLong é citado na Economist mais recente, na matéria “A mão invisível sobre o teclado”, sobre economistas blogueiros. Eles criaram sites que atraem milhares de leitores, muitos deles de instituições influentes, como o Fundo Monetário Internacional e o Federal Reserve, banco central americano.

“Os blogs permitiram aos economistas transformar seus microfones em megafones”, aponta a revista. “Neste modelo, o valor da influência não tem preço.”