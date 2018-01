Andrew Sullivan, do blog The Daily Dish, publica um ensaio chamado “Why I blog“, na revista The Atlantic. Para ele, vivemos uma “era de ouro do jornalismo”, por causa dos blogs, apesar da situação ruim do mercado de jornais e revistas. Os blogs criaram uma nova forma de expressão escrita, e atraem uma nova geração de leitores.

Sullivan, que é também editor sênior da Atlantic, explica que o blog é, ao mesmo tempo, pessoal e coletivo: