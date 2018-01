Os americanos do ATSC enviaram uma carta ao governo brasileiro, dizendo que seu padrão de TV digital faria com que fosse mais fácil atrair uma fábrica de semicondutores para o País. O presidente do Fórum ATSC, Robert Graves (foto), argumentou que haveria mais escala de produção.

Ele também afirmou que a STMicroelectronics, fabricante européia de chips, é favorável tanto ao padrão europeu DVB quanto ao ATSC, e que se opõe ao japonês ISDB.

Mais informações no Estado de hoje (“EUA dizem que seu padrão de TV facilita fábrica“, p. b13).