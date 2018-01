A revista The Weekly Standard, da News Corp., publicou uma matéria de capa (em inglês) sobre a oposição ao Google Book Search, projeto para digitalizar 32 milhões de livros. O texto traz uma definição interessante sobre o modelo de negócios do gigante das buscas:

“A filosofia corporativa do Google tem como base seu modelo de sucesso: organizar e dar de graça o conteúdo dos outros, e criar espaço para anúncios no processo. O sucesso enorme que o Google encontrou nesse modelo do mercado de buscas levou-o a tentar aplicá-lo em todas as áreas. Na visão do Google, o conteúdo não tem valor individualmente. Não existe página mais importante que outra; o valor está na visitação da pagina. E uma visita é uma visita, sem importar se a página em questão é a foto de um gato, um link solitário para outro site ou o texto completo do livro Freakonomics. Quando tudo o que você vende é espaço publicitário, o valor passa do conteúdo para o leitor. E, no final, o conteúdo não vale nada.”