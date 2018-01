Casey Neistat fez um vídeo sobre o ChatRoulette, serviço de conversa em vídeo que conecta aleatoriamente pessoas ao redor do globo. Ele oferece algumas estatísticas: de 90 pessoas que apareceram para conversar numa quinta-feira à tarde, 71% eram homens, 15% mulheres e 14% pervertidos. Noventa e cinco por cento dos usuários apertaram o botão “next” (próximo) antes de falar com Neistat. Quando convidou uma amiga bonita para testar o serviço, o número se inverteu: 95% quiseram conversar com ela.

A Ana Freitas testou o serviço faz uns dias e escreveu a respeito, aqui no Link.

Via Fast Company (em inglês).