O que há, velhinho? Acima, a ossada de um Lepus Animatus, também conhecido como Pernalonga. O artista coreano Hyungkoo Lee criou esqueletos tridimensionais, feitos de resina, de personagens de desenhos animados da Warner Bros., Disney e outros estúdios.

A exposição Animatus, com versões sem carne e sem pêlos ou penas do Papaléguas, Coiote, Pato Donald e outros, esteve entre setembro e outubro na Galeria Arario, em Cheonan, na Coréia do Sul, e depois foi para Turim, na Itália.

Via Wired (em inglês).