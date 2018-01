Na década passada, a gigante americana General Electric (GE) foi pioneira em contratar serviços de tecnologia da informação (TI) na Índia. As companhias indianas recebem cerca de 90% dos US$ 800 milhões que a companhia gasta por ano nesse tipo de serviço. Agora, a GE resolveu diversificar e o Brasil é um forte candidato a receber novos contratos. Esta semana, Gary Reiner, vice-presidente sênior e responsável pela tecnologia da informação na GE, esteve por aqui e visitou três fornecedores locais.

“A parte mais importante da minha visita é encontrar com fornecedores de serviços de tecnologia da informação e, se tudo der certo, escolher um para trabalhar conosco e diversificar nosso outsourcing (terceirização para o exterior) de TI”, afirmou Reiner. “Gastamos consideravelmente na Índia e espero poder transferir um pouco disso para o Brasil.”

Ele ficou bem impressionado com o que viu nas empresas brasileiras. Mas os fornecedores locais têm um ponto fraco: o peso dos encargos trabalhistas. “O que descobrimos até agora é que, na comparação entre salários, o Brasil é relativamente competitivo com um país como a Índia”, explicou Reiner. “O que torna a situação problemática são as taxas extras que as empresas brasileiras precisam pagar pelos seus empregados. Isso tira a competitividade, e nos preocupa.”

Mais informações no Estado de hoje, 26/1 (“GE estuda fechar contrato milionário de tecnologia no País“, para assinantes, p. B10).