A Privalia, clube de compras virtual com sede na Espanha, aposta no Brasil para crescer. A expectativa da empresa é multiplicar por três a receita no País este ano. Em 2010, a empresa faturou 47,53 milhões de euros por aqui, o que representou 28% dos ingressos mundiais. A expectativa é que, neste ano, o Brasil se torne o maior mercado para a empresa, que, além da Espanha, atua na Itália e no México.

Na semana passada, José Manuel Villanueva, de 35 anos, cofundador da Privalia, esteve no Brasil, e conversou com o Estado. A empresa acaba de fechar uma rodada de investimento de 88 milhões de euros, da qual participaram a General Atlantic, a Highland Capital Partners, a Index Ventures e a Insight Venture Partners, e adquiriu a Dress For Less, na Alemanha. Em outubro de 2010, havia levantado outros US$ 95 milhões.

A Privalia nasceu em 2006, na Espanha, para vender roupas e artigos esportivos com desconto. A operação brasileira começou em 2009. Villanueva e seu sócio, Lucas Carné, conheceram o Brasil há mais de dez anos, quando eram consultores da Bain & Company, a serviço da Telefônica no País. A seguir, trechos da entrevista.

Como tiveram a ideia de montar a empresa?

Depois da Bain, eu trabalhei na New Balance. Lá eu vi o problema que as companhias tinham para gerenciar os estoques, para fazer dinheiro com o inventário. Trabalhei quatro anos, tive vontade de criar um negócio e falei com o Lucas, que continuava na Bain. Iniciamos a Privalia na Espanha e, depois de um ano, abrimos a operação na Itália. Queríamos ser o maior negócio de vendas privadas online nos mercados latinos. Faltava a América Latina e pensamos no Brasil por muitas razões.

Quais razões?

Escolhemos os mercados por quatro critérios. O primeiro é o tamanho do mercado. Nosso modelo de negócios precisa de mercados grandes. Em segundo lugar, a moda local tem que ser importante. O Brasil tem muitos fornecedores e muitas marcas locais. O terceiro critério que procuramos é atuar em um mercado onde o comércio eletrônico esteja em fase de desenvolvimento. O Brasil é um mercado que está crescendo muito. Por último, procuramos diversificar o risco das regiões geográficas. A Europa tem seus riscos e a América Latina tem outros. Escolhemos o Brasil porque, conceitualmente, o Brasil é cerca de 50% da América Latina.

Como estão a Espanha e a Itália com a crise?

Nosso modelo de negócios é um pouco acíclico. No sentido de que, quando as crises acontecem, as marcas muitas vezes têm mais produtos e isso nos dá possibilidade de ter mais ofertas. Também é verdade que, quando uma crise acontece, existe um efeito nos consumidores, no lado da demanda. Por isso achamos que o efeito na Privalia é neutro. A Espanha evoluiu, em quatro anos, de um negócio de 400 mil de euros para um negócio de 83 milhões de euros. Não temos crise.

Por que fizeram uma aquisição na Alemanha?

A Dress For Less é o maior outlet permanente da Alemanha, e parte de seu negócio tem um modelo diferente, de vender produtos com preços cheios. É um movimento que nos permitiu ganhar tamanho geograficamente e entrar num novo modelo de negócios. No ano passado, eles venderam 65 milhões de euros.

Vocês buscam outras aquisições?

Estamos abertos, sobretudo na Europa. Mas são movimentos que precisam de tempo, que são difíceis de acontecer. Não temos objetivos de curto prazo.

Como você vê a entrada de varejistas tradicionais na venda online de moda e esportes?

É positivo. Tudo o que incentive a educação do consumidor é positivo para nós. Os lojistas offline terão lojas online. O mercado é muito grande e tem espaço para todos.

Existe uma nova bolha de internet?

Não. Eu vi a bolha de internet como consultor e vivo este período como gestor. Existe uma grande diferença. Quando um investidor decide investir numa companhia hoje, o que ele olha não é o tráfego ou o potencial de desenvolvimento. Ele analisa o faturamento, o Ebitda (geração de caixa) e a margem. Não é como antes, que as empresas tinham 20 escritórios no mundo, não sei quantas visitas no site, mas não faziam dinheiro com isso. Não temos bolha de internet, porque agora os negócios são baseados em fatos.

No Estado de hoje (“‘Não há nova bolha, pois agora os negócios são baseados em fatos’“, p.N2).

Siga este blog no Twitter: @rcruz