Em que país nasceu o empreendedor Eike Batista? Se você sabe a resposta (“Brasil”), poderia ter ganho ontem um kit da EBX, holding do bilionário. Eike promoveu ontem, no Twitter, um concurso cultural, em que três de seus seguidores levaram um kit com o livro O X da Questão autografado, DVDs de filmes patrocinados pelo grupo e dois livros da EBX.

Além de sua habilidade de criar empresas e atrair investidores, Eike é conhecido, entre outros motivos, pelo seu entusiasmo no Twitter. Com 925 mil seguidores, muitas das mensagens de seu perfil (@eikebatista) são escritas por ele mesmo. As que não são vêm marcadas com o aviso “#EquipedoEike”. Eike interage frequentemente com seus seguidores, respondendo a perguntas e dando informações sobre o seu dia a dia.

Ontem sua equipe premiou os três seguidores que responderam mais rapidamente à pergunta sobre o local de nascimento de Eike. Os vencedores foram Luccas (@luccasmv), do Rio de Janeiro; Roberto Mafra (@bertomafra), de Guaratuba (PR); e Anderson Maicon (@amaicon).

Luccas foi o primeiro a responder, mas parece que se arrependeu. “Eu deletei meu tweet com a resposta sem querer, podem dar o prêmio para o próximo da lista”, escreveu depois para Eike. Em resposta a outro usuário do Twitter, de quem havia recebido os parabéns, Luccas disse: “Obrigado, mas tem muita gente me xingando, não vou aceitar, vou pedir pra darem pro próximo da lista”.

Outros tuiteiros acharam pouco o prêmio. “Ele deveria dar um helicóptero a cada seguidor. Acho justo”, escreveu um deles. “Só participo da promoção do Eike Batista se o prêmio for no mínimo uma cobertura em Ipanema”, disse outro. Um perfil falso, de alguém que se passa por Eike, tuitou: “Em comemoração vou dar 500 mil pra cada seguidor!”

Foto: Juliana Coutinho / Creative Commons

No Estado de hoje (“Eike dá prêmios no Twitter“, p. B18).

Siga este blog no Twitter: @rcruz