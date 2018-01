A Telemar, a Brasil Telecom e a Sky/DirecTV marcaram para amanhã (12/2) o anúncio de um acordo. As operadoras fixas devem oferecer seus serviços de telefonia e internet junto com a televisão por assinatura da empresa de satélite, para fazer frente ao combo da Embratel com a Net. A Telefônica enfrenta oposição do governo a sua parceria com a DTHi, em que vende um pacote parecido.