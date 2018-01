O celular pode ser importante no combate à exclusão digital, como disse Lara Srivastava, da União Internacional de Telecomunicações, na postagem anterior. Projetos como o laptop de US$ 100, do professor Nicholas Negroponte, também. O acesso efetivo à tecnologia, no entanto, depende vários fatores, que vão além dos equipamentos. Destaco seis itens que precisam ser levados em conta:

Infra-estrutura disponível – é necessário haver linhas de comunicação e telefones ao alcance das pessoas. Uma escassez de linhas, como havia antes da privatização do Sistema Telebrás em 1998, ou de computadores impede a inclusão digital. Preços acessíveis – de nada adianta haver linhas telefônicas e computadores se a maioria da população não tem dinheiro para pagar por elas. Os preços dos recursos tecnológicos precisam estar de acordo com a capacidade de compra dos consumidores. Educação – o usuário precisa ter um nível educacional apropriado para poder usufruir as tecnologias. Um acesso à Internet tem pouca utilidade para quem não consegue ler. Treinamento – além da educação formal, o incluído digital necessita saber como operar os recursos tecnológicos, para explorar as potencialidades existentes na máquina. Conteúdo relevante – para que alguém use os meios de comunicações, é necessário que estejam disponíveis conteúdos relevantes para a sua vida. Grande parte do conteúdo da Internet está em língua estrangeira, por exemplo, que de nada vale para aqueles que dominam somente o português. Cada pessoa tem a oportunidade, através da tecnologia, de se tornar não somente consumidor, mas produtor de conteúdo. Integração ao dia-a-dia – o uso das tecnologias da informação

e da comunicação precisa ser integrado ao cotidiano. A planilha eletrônica pode auxiliar o planejamento do orçamento doméstico; o processador de texto ser empregado para elaborar currículos e trabalhos escolares; a Internet ser usada para pesquisas que auxiliem o estudo e o trabalho; e o correio eletrônico servir de meio de comunicação com parentes distantes ou com clientes e fornecedores da pequena empresa ou do trabalhador autônomo.