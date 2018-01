A Nasa, agência espacial americana, anunciou hoje (18/12) um acordo com o Google. Eles vão trabalhar juntos em problemas como gerenciamento de dados em larga escala, computação massivamente distribuída e interface entre homem e computador.

“Este acordo entre a Nasa e o Google irá em breve permitir que todo americano experimente um vôo virtual sobre a superfície da Lua ou pelos vales de Marte”, afirmou Michal Griffin, administrador da Nasa em Washington, em comunicado (em inglês). “Esta combinação inovadora de tecnologia da informação e ciência espacial tornará o trabalho de exploração espacial da Nasa acessível a todos.”

Vinton Cerf, vice-presidente do Google e pai da rede mundial, tem um projeto com a Nasa para criar a internet interplanetária. Acima, uma foto da Nasa com o astronauta John W. Young, da Apollo 16, durante missão lunar, em 20 de abril de 1972.