Morreu sábado, nos Estados Unidos, o engenheiro Paul Baran, 84 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. Considerado o pai das redes de pacotes, sem ele não haveria internet. No começo dos anos 1960, Baran trabalhava para a Rand Corporation, empresa contratada pelo Departamento de Defesa americano. Ele publicou, em 1964, o estudo Sobre a comunicação distribuída, em que propunha uma rede de comunicação em que vários computadores pudessem conversar entre si, sem a necessidade de uma conexão direta e dedicada entre cada um deles.

A rede telefônica convencional funciona por comutação de circuitos. Quando acontece uma chamada telefônica, é estabelecida uma conexão física entre os dois aparelhos. As centrais telefônicas automatizadas fazem como faziam as telefonistas, que conectavam com um cabo dois pontos de sua mesa telefônica.

A comutação de pacotes, proposta por Baran, é diferente. Existem várias rotas possíveis de conexão entre dois pontos. A mensagem é dividida em pacotes de informação, cada um deles com o endereço que precisa alcançar, como envelopes de cartas. Os equipamentos de rede verificam, a cada momento, qual é a melhor rota para cada um dos pacotes, enviando-o por meio dela. Os pacotes chegam ao outro ponto por caminhos diferentes, e só então a mensagem é remontada.

Pensada no contexto da Guerra Fria, a tecnologia permite à rede continuar funcionando mesmo se algumas conexões ou equipamentos fossem colocados fora de operação. Em seu estudo, Baran já previa a conexão de todas as redes, num ambiente totalmente digital:

“Nas comunicações, como acontece no transporte, é mais econômico que muitos usuários compartilhem um recurso comum do que cada um construir seu próprio sistema – particularmente quando ele oferece um serviço intermitente ou ocasional. Essa intermitência do serviço é altamente característica dos requerimentos da comunicação digital. Dessa forma, gostaríamos de considerar a interconexão, um dia, de muitas ligações totalmente digitais para oferecer um recurso otimizado para suportar os dados de muitos usuários intermitentes em potencial – um novo sistema geral de usuários.”

É uma descrição da internet, antes de a internet existir.

