A PayPal, empresa de pagamentos via internet que pertence ao eBay, fechou um acordo com a Vivo, maior operadora celular do Brasil, para permitir transferências de valores pelo telefone móvel. Com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2011, o serviço funcionará com qualquer tipo de aparelho, pois terá como base mensagens de texto.

“A tecnologia está sendo desenvolvida a quatro mãos”, disse Mario Mello (foto), presidente da PayPal no Brasil. A empresa não tem acordos semelhantes com outras operadoras móveis no mundo. Atualmente, para usar o PayPal via celular, é necessário um smartphone. A companhia tem aplicativos para iPhone e BlackBerry e lançará em breve uma versão para Android, o sistema operacional de telefonia móvel do Google.

“A maioria dos clientes já usa o SMS (mensagens de texto), então a barreira de entrada é bem baixa”, afirmou Hugo Janeba, vice-presidente de Marketing e Inovação da Vivo. Para fazer pagamentos pelo PayPal é necessário abrir uma conta e relacioná-la a um cartão de crédito. Os clientes da Vivo poderão abrir essa conta pelo próprio celular, usando mensagens de texto, sem ter a necessidade de um computador.

O PayPal pode ser usado para pagamentos de lojas e prestadores de serviço e até para a transferência de dinheiro entre pessoas físicas. Quem tem uma conta do PayPal consegue receber dinheiro de terceiros, transferindo depois os recursos para uma conta corrente.

As contas criadas pelos celulares da Vivo poderão ser usadas para pagar e receber dinheiro de outras contas do PayPal. “O sistema é interoperável”, disse Mello. Também será possível utilizar uma conta já existente do PayPal no celular da Vivo. As empresas estão trabalhando no sistema há cerca de quatro meses. “Um dos primeiros serviços disponíveis será a recarga do pré-pago”, afirmou Janeba.

Mais informações no Estado de hoje (“PayPal e Vivo anunciam pagamento por celular“, p. B19).

Foto: Divulgação

