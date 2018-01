O governo anunciou hoje um plano de R$ 13 bilhões para a banda larga, que será gerido pela Telebrás. Mas existe um problema: as conexões previstas pelo plano não são realmente de banda larga. As velocidades previstas estão abaixo de 1 megabit por segundo (Mbps). Para comparar, o plano discutido nos Estados Unidos, por exemplo, prevee conexões de 1 gigabit por segundo (Gbps), mais de mil vezes mais rápidas.

Os integrantes da equipe que elaborou o Plano Nacional de Banda Larga criticam, com razão, a qualidade dos serviços prestados pela iniciativa privada. Mas, para consertar isso, resolveram oferecer conexões de segunda classe. O plano anunciado hoje prevê conexões de R$ 35, com velocidades entre 512 quilobits por segundo (kbps) e 748 kbps, e de R$ 15 com velocidades menores que 512 kbps, o que equivale a 0,5 Mbps.