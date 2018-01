Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Illinois em Urbana-Champaing (UIUC) desenvolveu um polímero capaz de se consertar sozinho, quando aparecem ranhuras em sua superfície, segundo a Technology Review (em inglês). Segundo a professora Nancy Sottos, uma das líderes da pesquisa, é a primeira vez que alguém consegue desenvolver um material que pode se consertar sozinho diversas vezes sem intervenção externa.

O plástico pode ser aplicado, no futuro, em implantes médicos, aviões e espaçonaves, microprocessadores e circuitos eletrônicos. O polímero imita o funcionamento da pele humana. Debaixo de uma camada de polímero epóxi, existe uma rede tridimensional de microcanais, com uma substância líquida que, caso haja uma rachadura, se encontra com um catalisador e, em 10 horas, se transforma em polímero e conserta a superfície. Os pesquisadores conseguiram que o material se recuperasse sete vezes antes de o catalisador deixar de funcionar.

Imagem: J. Hanlon, Beckman Institute, Universidade de Illinois