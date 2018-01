Participei do BlogCamp no sábado (25/8), um evento que reuniu cerca de 150 blogueiros durante o fim de semana em São Paulo. Um dos temas discutidos no encontro foi a profissionalização. Edney Souza, do InterNey.net, é um pioneiro no Brasil em transformar os blogs em negócio. Falo sobre isso no podcast desta semana, que tem produção da Netpress. O arquivo em MP3 está aqui. RSS