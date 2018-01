Um país como os Estados Unidos precisa de uma política pública para a inovação? Em meio à crise, muita gente por lá começa a achar que sim. O New York Times (em inglês) de hoje traz uma matéria sobre um encontro promovido no começo do mês por John Kao, ex-professor da Harvard Business School e fundador do Institute for Large Scale Innovation. Steve Lohr escreve:

“A política de inovação, certamente, é uma disciplina emergente. Faltam a ela definições e métricas bem definidas. A adoção mais explícita desse tipo de política aconteceu fora dos Estados Unidos, apesar de a administração Obama ter dado alguns passos iniciais. Seu novo orçamento direciona o Escritório Nacional de Análises Econômicas a desenvolver estatísticas que ‘meçam de maneira única o papel da inovação’ na economia. E o novo secretário de Tecnologia do governo, Annesh Chopra, fala em construir ‘plataformas de inovação’ para incentivar o crescimento.”

O encontro em São Francisco contou com a presença de especialistas da Austrália, Brasil, Inglaterra, Chile, Colômbia, Finlândia, Índia, Noruega e Cingapura. O representante brasileiro foi Francelino Grando, secretário de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento.