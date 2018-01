David Greenfield (em inglês) coleciona discos de pop asiático dos anos 60 e 70 e criou uma galeria de capas muito interessante. A maioria das gravações é de Cingapura, mas a coleção inclui também vinis da Indonésia, Hong Kong, Tailândia e Japão.

Acima, Village Girl, da dupla Sakura & Rita Chao. Dá para ouvir algumas músicas tiradas da coleção na página de Greenfield no MySpace. Preciosidades como “These Boots Are Made For Walking” em chinês.

Via O Estilete.