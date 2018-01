Andrew James Sykes escreveu, filmou, sonorizou e editou o curta-metragem de ficção científica Precision em 48 horas. O filme é o resultado de um desafio do festival Sci-Fi London 2011.

Além da restrição do prazo, foi predefinido o nome Precision e havia a obrigatoriedade de se incluir no filme um líquido vermelho ou verde numa garrafa transparente sem rótulo e uma linha de diálogo: “É só uma pequena falha no contínuo do tempo, que irá se resolver num minuto. Só espero que ela não acabe com você enquanto isso”.

