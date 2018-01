De um lado, a GVT diz que sua estreia na cidade de São Paulo vai atrasar porque a prefeitura não libera as licenças para obras de instalação de rede. De outro, a prefeitura afirma que o projeto da operadora de telecomunicações desrespeita a legislação municipal.

Um desentendimento entre a GVT e a administração municipal deve fazer com que o consumidor paulistano passe a ter uma nova opção de telefonia fixa e banda larga somente em 2012. A previsão anterior era de que a empresa chegasse a São Paulo ainda este ano.

“É mais realista considerarmos que o lançamento ficou para o ano que vem”, disse Amos Genish, presidente da GVT, durante divulgação de resultados. Em outubro, a operadora assinou um protocolo de intenções com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para investir R$ 408 milhões na cidade em 2011, instalando 240 mil acessos de telefonia e banda larga.

No começo do ano, a empresa entrou com o pedido de 300 licenças de obras de construção civil, para instalar sua rede. Segundo Genish, até agora não houve resposta.

Por meio de sua assessoria, a prefeitura informou que as licenças não saíram porque o projeto da GVT não respeita a legislação municipal. A operadora pediu licença para construir trechos de rede aérea e, segundo a prefeitura, a lei exige que toda rede nova tenha instalação subterrânea. Sem uma readequação do projeto, a GVT não conseguiria a aprovação das licenças.

Em comunicado, a GVT respondeu à prefeitura, dizendo que “conhece e respeita” a legislação municipal: “A empresa busca a melhor solução para implantar sua rede na cidade de São Paulo, seguindo as mesmas regras das operadoras já estabelecidas na capital. A operadora defende a transformação do cabeamento de São Paulo em 100% subterrâneo e que isso ocorra de forma simultânea e integrada com as demais operadoras, visando diminuir o impacto à população causado por inúmeras obras pontuais, distribuídas em diversas regiões.”

Mais informações no Estado de hoje (“Desentendimento com a prefeitura adia chegada da GVT” e “TV paga deve ser lançada em setembro“, p. B20).

