A portabilidade numérica, que permite trocar de operadora e manter o número, começou a chegar ao País em setembro do ano passado. A partir de amanhã (2/3), estará disponível na Grande São Paulo, completando 100% do território nacional. Com a portabilidade valendo para todos, as operadoras resolveram anunciar promoções para atrair clientes. Esse movimento pode fazer com que a possibilidade de trocar de prestadora e levar o número do telefone tenha um impacto maior no mercado.

“A gente vê a portabilidade como uma grande oportunidade, principalmente em São Paulo”, diz João Silveira, diretor de Mercado da Oi, última empresa de celular a chegar a São Paulo. A operadora adotou, há algum tempo, um modelo de negócios diferente dos concorrentes, voltado para a venda de chips sem subsídio de aparelhos. Com isso, oferece planos pós-pagos sem contrato de fidelidade: o cliente pode desistir quando quiser, sem pagar multa, porque a empresa não precisa recuperar o subsídio do aparelho.

“Esta indústria é cheia de pegadinha”, afirmou Silveira. “Fidelização é um eufemismo para manter o cliente preso por uma multa.” O executivo acredita que os aparelhos bloqueados (que não funcionam com chips de outras operadoras) e os contratos de fidelização têm reduzido o alcance da portabilidade. Para atrair clientes, a Oi resolveu devolver parte do que o consumidor paga na conta do celular em crédito no cartão de crédito do Banco Santander.

Mas por que não dar esse desconto direto na conta do celular? “Também existe essa opção”, explicou o diretor da Oi. “Fizemos uma pesquisa que mostrou que o consumidor enxerga mais valor se o crédito vier no cartão.”

Mais informações no Estado de hoje (“Guerra de ofertas para troca de telefone“, p. B8).