Acima, uma família joga Space Invaders e Pac-Man na primeira propaganda brasileira do Atari, lançado aqui pela Polyvox em 1983. No mesmo ano, a Dynacom colocou no mercado o Dynavision Personal Computer, compatível com o Atari, e a Philips o Odissey, que tinha jogos diferentes. O narrador fala Atari com um sotaque muito engraçado.

Dica da Simone Iwasso.