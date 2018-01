As pessoas têm dedicado menos tempo à tela da televisão, e o mercado publicitário busca alternativas. Uma área promissora, mas ainda pequena, é a publicidade em celulares, de acordo com a Economist (em inglês):

“No ano passado, os gastos com anúncios móveis somaram US$ 871 milhões em todo o mundo, segundo a empresa de pesquisa Informa Telecoms & Media, comparados a US$ 24 bilhões gastos em publicidade na internet e US$ 450 bilhões em publicidade em geral. Mas os magos do marketing têm falado sobre o assunto com o tipo de hipérbole que normalmente reservam para os produtos pelos quais recebem para vender. Alguns dizem que os anúncios móveis estão destinados a superar não somente a publicidade na internet, a última moda, mas também a televisão, o rádio, o impresso e os outdoors, os quatro pilares tradicionais do setor.”