Já está no YouTube o trailer de Grind House, filme do Robert Rodriguez e do Quentin Tarantino com lançamento previsto para o ano que vem.

Segundo o IMDB, são dois longa metragens de terror escritos por Tarantino e Rodriguez, unidos num filme só, com trailers falsos entre eles.

O trailer do YouTube mostra mutilação, dançarinas de biquini, mortos vivos, explosões e Danny Trejo como Machete. Na imagem acima, Rose McGowan e Freddy Rodriguez.

Dica do Angelo Ikeda.