Grandes investidores brasileiros reuniram-se para criar um fundo de capital de risco. O Fundo Pitanga tem R$ 100 milhões para investir em empresas inovadoras de alto potencial de investimento. Ele será gerido por Fernando Reinach, ex-diretor executivo da Votorantim Novos Negócios, e Eduardo Vassimon, ex-vice-presidente do Itaú BBA.

Os investidores, que não estarão envolvidos no dia a dia do fundo, são Guilherme Leal, Luiz Seabra e Pedro Passos, fundadores da Natura, e os banqueiros Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco) e Fernão e Cândido Bracher (Itaú BBA).

“Estamos montando um fundo de venture capital mais clássico, para investir em empresas de alto risco e de retorno alto”, disse Vassimon. As conversas para montar o fundo começaram em outubro do ano passado. A empresa já está constituída, mas o fundo ainda aguarda o sinal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para começar a operar. A ideia é iniciar os investimentos no segundo semestre.

Nos Estados Unidos, é comum os fundos investirem em empresas em estágios iniciais. De dez investimentos, somente um ou dois dão certo, e eles mais que compensam as perdas do restante da carteira.

A ideia do Fundo Pitanga é seguir esse modelo. As empresas investidas podem estar em um estágio bem inicial, ainda na forma de uma ideia de produto ou serviço, sem ter nem mesmo um modelo de negócios definido.

No Brasil, isso ainda não é comum, pois a maioria dos fundos ainda tem participação de investidores institucionais, mais avessos ao risco que indivíduos. “Para um fundo de pensão, é muito mais difícil aprovar o investimento em uma empresa que ainda não sabe como vai ganhar dinheiro”, exemplificou Reinach.

Segundo os gestores, eles estão avaliando empresas de vários setores. Quando esteve à na Votorantim, Reinach teve sucesso ao investir em empresas das áreas de biotecnologia, como Alellyx e CanaVialis, e tecnologia da informação, como a Tivit. “De 12 investimentos, quatro deram certo, o que é acima da média do mercado”, ressaltou o executivo. “Demos sorte.”

