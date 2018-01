O artista britânico Mark Edwards criou uma versão steampunk do R2-D2, robô da séria Guerra nas Estrelas. O blog Gizmodo (em inglês) apontou que é “como se o R2 tivesse sido feito numa época em que barris eram usados como corpos de robôs ajudantes”. Steampunk é um subgênero da ficção científica que trata do passado. Mostra o que teria acontecido se a tecnologia da informação tivesse surgido junto com a máquina a vapor.